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21:18, 28 мая 2025Мир

Путин поручил разработать Концепцию развития адаптивного спорта до 2036 года

Путин заявил о важности продвижения информации об адаптивных видах спорта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

До 2030 года и на перспективу до 2036 года нужно разработать Концепцию развития адаптивного спорта и физической культуры. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту, пишет ТАСС.

Об этом он заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Прошу разработать Концепцию развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также план соответствующих мероприятий», — подчеркнул политик.

Он также назвал разработку идеи и ее реализацию комплексной задачей. Путин сказал, что рассчитывает на участие правительства, администрации президента, государственного совета и других организаций в разработке концепции.

Кроме того, глава РФ поручил направить внебюджетные средства на популяризацию проектов, направленных на адаптивный спорт.

Помимо этого, Путин заявил о важности информационной работы в адаптивных видах спорта, в том числе и через портал «Госуслуги».

Адаптивные виды спорта — это спортивные дисциплины, адаптированные для людей с ограниченными возможностями. В частности, речь идет о легкоатлетических дисциплинах, плавании, баскетболе на колясках, шахматах.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян (76,2 процента) хотели бы видеть воркаут-площадки в жилом комплексе. Как показал опрос, в спортивных площадках 81,2 процента граждан видят отличную альтернативу компьютерным играм и бесцельному времяпровождению для подростков.

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