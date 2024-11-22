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14:40, 22 ноября 2024Экономика

Россияне признались в желании иметь площадки для спорта

В желании иметь воркаут-площадки у дома признались 76 процентов россиян
Мария Черкасова

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Подавляющее большинство россиян (76,2 процента) хотели бы видеть воркаут-площадки в жилом комплексе (ЖК), сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос группы компаний «Садовое кольцо».

При этом 37,6 процента респондентов выбрали бы квартиру в ЖК с воркаут-площадкой, чтобы поддерживать себя в форме, 16,8 процента таким образом хотели бы привить культуру здорового образа жизни своим детям, 45,5 процента считают тренировки одним из способов провести время на свежем воздухе. В спортивных площадках 81,2 процента россиян видят отличную альтернативу компьютерным играм и бесцельному времяпровождению для подростков.

Для поддержания спортивной формы 52,5 процента россиян выбрали бы занятия на открытом воздухе на воркаут-площадках, 35,6 процента предпочитают занятия дома на тренажерах, и только 28,7 процента готовы тратить деньги на фитнес-центры.

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В целом большинство россиян (80,2 процента) хотели бы тренироваться на открытом воздухе, особенно в теплое время года. Закрытые помещения выбирают 19,8 процента. На воркаут-площадках 45,5 процентов россиян хотели бы тренироваться 2-3 раза в неделю, 10,9 процента — каждый день, 20,8 процента — по выходным.

Больше всего опрошенным на площадках для спорта нравятся турники (46,5 процента), скамьи для пресса (44,6 процента) и шведская стенка (22,8 процента).

Ранее выяснилось, что подавляющее большинство россиян ходит на фитнес ради поддержания здоровья (62 процента). Для улучшения физической формы спортом занимаются 59 процентов опрошенных, а для коррекции веса — 42 процента, 32 процента россиян выбирают спорт для развития силы и уверенности в себе.

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