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19:19, 6 августа 2024Ценности

Раскрыта главная причина желания россиян заниматься спортом

«Авито Услуги»: большинство россиян занимается спортом для поддержания здоровья

Фото: Unsplash

Аналитики «Авито Услуг» раскрыли главную причину желания россиян заниматься спортом. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что подавляющее большинство россиян ходит на фитнес ради поддержания здоровья (62 процента). Для улучшения физической формы — 59 процентов респондентов, а для коррекции веса — 42 процента. В то же время 32 процента участников исследования выбирают спорт для развития силы и выносливости и для уверенности в себе.

Согласно результатам опроса, чаще всего россияне занимаются фитнесом и йогой (41). На втором месте в списке оказались растяжка и кардиотренировки: бег, велосипед, аэробика и прочие (30). Силовые тренировки и занятия на велотренажерах и беговых дорожках расположились на третьем месте (25).

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При этом отмечается, что большинство россиян готовы платить в месяц до 5 000 рублей (41 процент). От 5 000 до 10 000 рублей готовы платить четверть опрошенных, и каждый десятый готов заплатить от 10 000 до 20 000 за час занятия.

Ранее невролог Юлия Бершадская раскрыла способы справиться с острой болью в спине. Заниматься самолечением прострелов в нижней части спины опасно, однако в качестве меры первой помощи надо лечь в наиболее безболезненную позу со слегка приподнятыми ногами, объяснила специалистка.

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      Карина Черных
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