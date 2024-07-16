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10:30, 16 июля 2024Забота о себе

Раскрыты способы облегчить острую боль в спине

Врач Бершадская: при простреле в спине надо лечь в наиболее безболезненной позе

Фото: amenic181 / Shutterstock / Fotodom

Заниматься самолечением прострелов в нижней части спины опасно, однако в качестве меры первой помощи надо лечь в наиболее безболезненную позу со слегка приподнятыми ногами, объяснила невролог Федеральной сети клиник TEMED Юлия Бершадская. Другие способы облегчить внезапную острую боль в спине она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Врач предупредила: прострел возникает в результате защемления нервных корешков в межпозвонковых дисках. Из-за этого происходит спазм мышц, который может длиться как всего несколько минут, так и более 10 дней. «Причина подобной проблемы может крыться в переохлаждении, патологии тазобедренных суставов или в осложнении после простудного заболевания. Нередко прострел возникает в результате поднятия тяжестей или выполнения резких движений», — пояснила Бершадская.

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Любой прострел в спине требует обращения к врачу, поскольку необходимо выяснить причину его возникновения, заверила врач Самолечение в домашних условиях — достаточно рискованный шаг, который может закончиться плачевно. В запущенных случаях боли бывают такой силы, что больной не сможет самостоятельно разогнуть спину, добавила невролог.

Однако в качестве меры первой помощи Бершадская рекомендовала принять позу, в которой боль ощущается меньше всего.

Наиболее оптимальным считается лежачее положение, в котором ноги будут расположены на небольшой возвышенности. Задача заключается в том, чтобы расслабить мышцы спины

Юлия Бершадскаяврач-невролог

Также, по словам врача, можно принять обезболивающее средство, а на поясницу нанести мазь с противовоспалительным действием. После этого необходимо обратиться к врачу, чтобы избежать развития хронического процесса, который сложнее поддается лечению, подытожила она.

Ранее фитнес-тренер Алена Грибанова предупредила об опасных последствиях привычки втягивать живот. По ее словам, эта привычка приводит к дискомфортным ощущениям в шее и болям в верхней части спины.

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      Наталья Обрядина
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