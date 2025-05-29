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13:06, 29 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о втором раунде переговоров с Украиной

Депутат Журова заявила о пользе прекращения огня для мирного соглашения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В вопросе прекращения огня важно обоюдное движение, так как не бывает такого, что одни остановили боевые действия, а другие продолжают наступление, пользуясь ситуацией, обозначила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она также высказалась о втором раунде переговоров Москвы и Киева.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что страна передала России меморандум о прекращении огня и дальнейшей дипломатической работе.

Здесь можно согласиться с многими и мировыми политиками в том, что, пока идут боевые действия, нельзя говорить о мирном соглашении. Может, о каком-то его проекте можно, но в целом это, конечно, сложно, потому что у каждого будут упреки уже в моменте, исходя из того, что происходит в данный момент времени, и любые переговоры из-за этого могут или пойти неправильно, или вообще остановиться и опять прийти к нулевой точке

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Несомненно, если есть меморандум, если есть понимание украинской стороны, я думаю, что мы готовы принять, и мы предлагали, кстати, уже неоднократно перемирие за два месяца, но тут есть территориальные претензии, и они всегда самые сложные, потому что одна сторона будет считать, что это ее территория и не уступать, тут только договариваться, больше никак. Главное, что переговоры есть, это людей как-то обнадеживает, это важно», — поделилась депутат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова 2 июня провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле. По его словам, российская сторона собирается предоставить украинской делегации меморандум. Он заключил, что документ излагает позицию РФ «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

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