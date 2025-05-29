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19:50, 29 мая 2025Спорт

Роднина прокомментировала слова Путина о связи допинга Валиевой с шаманами

Роднина заявила, что Владимир Путин сказал правду по допинг-делу Валиевой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова президента России Владимира Путина о связи допинга, найденного у российской фигуристки Камилы Валиевой, с шаманами. Ее цитирует «ВсеПроСпорт».

Роднина заявила, что Путин сказал правду по делу Валиевой. По ее мнению, ответственность за нарушение должны были нести люди, которые готовили Камилу: врач, тренер и родители. «Разбирательств по этому поводу не было», — подчеркнула она.

Ранее Путин напомнил, что медицинским сопровождением спорта занимается Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), однако отдельные федерации привлекают к работе со спортсменами специалистов нетрадиционной медицины. Он связал с шаманами допинг-кейс Валиевой.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил Валиеву на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России). Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.

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