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11:55, 29 мая 2025Спорт

Путин связал случай с допингом Валиевой с шаманами

Путин о допинге у Валиевой: Зачем шаманов привлекать каких-то?
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин высказался о случае с обнаружением допинга у фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства напомнил, что медицинским сопровождением спорта занимается Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), однако отдельные федерации привлекают к работе со спортсменами специалистов нетрадиционной медицины. «Есть у нас определенный правительством федеральный орган в сфере медицины, который этим занимается профессионально. Зачем шаманов привлекать каких-то? Я не понимаю», — заявил он.

Путин также связал с шаманами допинг-кейсы Валиевой и теннисистки Шараповой. По его словам, спортсменки не знали, что препараты нельзя применять.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил Валиеву на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России). Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.

В 2016-м Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония. После завершения срока отстранения, сокращенного до 15 месяцев, спортсменка вернулась на корт.

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