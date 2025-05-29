Развеян миф о хранении яиц

Врач Агапкин заявил, что яйца необязательно хранить в холодильнике

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» миф о том, как правильно хранить яйца. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Даже по ГОСТу допускают хранение [яиц] вне холодильника. То есть даже на упаковке написано, что не обязательно в холодильнике хранить», — объяснил Агапкин.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала несусветной глупостью способ лечить горло с помощью сырых яиц. Она объяснила, что этот продукт ничем не поможет, если у человека пропал голос.

До этого врач Михаил Коновалов рассказал, как правильно хранить продукты в холодильнике. В частности, он призвал не класть яйца в дверцу прибора. По его словам, этот продукт лучше всего класть на среднюю полку холодильника.