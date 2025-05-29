В Госдуме отреагировали на отказ литовских пловцов делить пьедестал с россиянами

Свищев: Литовские пловцы проявили неуважение к россиянам на играх ветеранов

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на отказ литовских пловцов делить пьедестал с россиянами на Всемирных играх ветеранов спорта. Его слова приводит Vseprosport.ru.

Свищев заявил, что литовцы проявили неуважение к сопернику и бескультурье. «Они сбежали с пьедестала почета от страха перед ответственностью, которая возникнет по возвращению домой», — посчитал он.

Всемирные игры ветеранов спорта проходят в Тайбэе (Тайвань) с 17 по 30 мая. Россияне участвуют в турнире под флагом страны. Литовцы Аушра Гарджюлене, Сигитас Каткявичюс и Лина Белинене решили прийти на награждение отдельно от россиян.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.