МИД: Поставляемое Западом на Украину оружие попадает в руки террористов в Африке

Вооружение, которое поставляют Киеву западные государства, попадает в руки террористов в Африке. Об этом заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко в ходе брифинга для африканских делегаций на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает ТАСС.

«Фиксируются факты попадания оружия, поставляемого странами Запада Украине, в руки преступных, террористических движений в разных регионах мира, в том числе и в странах Африки», — сообщила дипломат.

Ранее Довгаленко заявила, что Киев занимается подготовкой террористов в странах Сахела и поддерживает местные группировки, предоставляя им западное оружие.

Также дипломат отметила, что в МИД России оценивают ситуацию с безопасностью на Африканском континенте как тревожную. По ее словам, ключевыми проблемами региона являются терроризм, экстремизм и распространение наркотиков.