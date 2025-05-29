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13:18, 29 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали обязательные условия для встречи Путина и Зеленского

Депутат Чепа: Нужно проработать ряд вопросов перед встречей президентов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нужно проработать ряд вопросов, но это событие возможно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал обязательные условия для встречи глав государств.

«Сначала нужно обсудить меморандумы, которые подготовили, выработать, наверное, единый меморандум. Этот меморандум надо обсудить уже с Владимиром Владимировичем [Путиным] и Зеленский будет обсуждать со своими европейскими коллегами, а эту информацию надо будет показать и проконсультироваться с представителями США», — сказал Чепа.

Он добавил, что только после этих действий могут приниматься решения о формате встречи на президентском уровне.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к проведению второго раунда переговоров с Киевом 2 июня. Он отмечал, что на этой встрече российская сторона планирует предоставить делегации Украины меморандум. По словам Лаврова, в документе содержится позиция России «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил провести трехсторонние переговоры с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. «Если Путину некомфортна двусторонняя встреча или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча, — мне все равно», — говорил украинский лидер. Он также выражал готовность к переговорам в любом формате.

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