Логвинов: Евросоюз хочет эскалации украинского кризиса

Евросоюз (ЕС) хочет эскалации украинского кризиса и ставит на карту свое существование. Об этом рассказал директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, пишет ТАСС.

«ЕС сегодня — это оруэлловская Океания, в которой благодаря двоемыслию, где дезинформация всегда на шаг впереди истины, евробюрократия пытается остановить ход истории», — подчеркнул он.

По словам Логвинова, Брюссель поставил на карту буквально все: достижения евроинтеграции, социально-экономическое благосостояние своих граждан, будущее ЕС в целом. Сегодня правильнее говорить о роли блока в разжигании и эскалации украинского конфликта. Причем отнюдь не гипотетической, посетовал дипломат.

Ранее евродепутат Любош Блага рассказал, что решить конфликт на Украине силой не получится, и вскоре ЕС это поймет. Он отметил, что необходимо начать переговоры с Россией и прийти к мирному решению, иначе есть риск «потерять все».

В свою очередь, Еврокомиссия призвала все страны Евросоюза готовиться к войнам якобы для предотвращения войны.

