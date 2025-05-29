В России рассказали о беспрецедентном числе кибератак с Украины

Замглавы МИД Вершинин: РФ столкнулась с беспрецедентным числом кибератак Киева

Россия столкнулась с беспрецедентным числом кибератак со стороны Украины. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, его слова передает РИА Новости.

Замглавы МИД сообщил, что Россия стала единственной страной, которая столкнулась с большим количеством компьютерных атак на национальную информационную инфраструктуру со стороны Киева.

Дипломат подчеркнул, что Москва смогла защитить такие объекты. Она продолжает успешно отражать подобные кибернападения, уточнил спикер.

В октябре 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что на сайт ведомства велась беспрецедентная атака по всем направлениям из-за рубежа.

До этого сообщалось, что хакеры атаковали сайты крупнейших российских СМИ. Отмечалось, что нападениям подверглись РИА Новости и Sputnik.