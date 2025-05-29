В России высказались об ударах ВСУ по гражданским объектам в преддверии переговоров

Шеремет: Слова Зеленского о мире расходятся с делом и усиливают конфронтацию

Слова президента Украины Владимира Зеленского о мире расходятся с делом и лишь усиливают конфронтацию. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«На практике видно, что абсолютно все заявления Зеленского о его стремлении к миру расходятся с делом и выражаются лишь в усилении конфронтации с нанесением массированных ударов западным летальным оружием по гражданским объектам и мирным российским гражданам», — высказал позицию парламентарий.

По его словам, такими действиями своей армии Украина вынуждает российскую сторону принимать зеркальные ответные меры.

Ранее первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Украина провоцирует углубление конфликта налетом беспилотников. Политик допустил, что если этот вопрос поднять в Совбезе ООН, то тогда, возможно, президент США Дональд Трамп будет по-другому оценивать Россию в конфликте.