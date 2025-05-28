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12:30, 28 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России обвинили Украину в углублении конфликта

Сенатор Джабаров: Украина провоцирует углубление конфликта налетом беспилотников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Западным лидерам, которые критикуют Россию, не помешало бы повнимательнее ознакомиться с информацией о налетах украинских беспилотников, считает первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на последнюю атаку дронов на российские регионы.

«Может быть, тогда и президент США [Дональд] Трамп обратит внимание, что именно Украина провоцирует углубление конфликта и именно Украина против любых мирных переговоров и против завершения противостояния между нашими странами. Может быть, тогда будет понятно, что мы-то работаем, как уже не раз говорил и наш президент, и наш министр иностранных дел, исключительно по военным объектам, а они — по гражданским целям, по жилым домам, больницам», — поделился сенатор.

Политик допустил, что если этот вопрос поднять в Совбезе ООН, то тогда, возможно, Трамп будет по-другому оценивать Россию в конфликте. Он также напомнил, что американский президент недавно заявил, что Москва совершает ошибки и ее ждут тяжелые последствия.

«Пусть посмотрит, что творится. Я бы посмотрел, если бы в американские города прилетали беспилотники, в Канаду, условно. Я думаю, там реакция была бы совершено другая. И наш президент предупреждал, что мы ответим за эти прилеты нашим врагам. Они этого и ждут для того, чтобы опять спровоцировать скандал, спрятаться и сказать: видите, большая Россия нас пытается уничтожить, помогите, спасите», — высказался Джабаров.

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами 296 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), отчитались в Минобороны. Дроны самолетного типа были перехвачены и уничтожены в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, а также в Московском регионе.

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