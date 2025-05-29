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17:17, 29 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе накрыли организовавшую незаконную миграцию ОПГ

В Екатеринбурге задержали девять человек за организацию незаконной миграции
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге задержали девять человек за организацию незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Им предъявлено обвинение по статьям 322.1 («Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная организованной группой»), 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По данным следствия, в период с сентября 2024 года по май 2025 года 41-летний уроженец одной из среднеазиатских республик в Екатеринбурге создал организованную преступную группу (ОПГ) для организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. В эту группу вошли девять человек, в том числе директор «Центра по приему экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства». Участники распределили роли, они искали приехавших в Россию иностранцев и организовывали их незаконное пребывание на территории страны путем фиктивной регистрации.

Директор по приему экзаменов принимала экзамены у иностранцев за денежное вознаграждение. Через сообщников она передавала им правильные ответы. Таким образом, у них появлялась возможность легального пребывания в стране.

Следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ и МВД задержали девять участников организованной преступной группы. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенных преступлений и ведется закрепление доказательной базы. Также устанавливается их причастность к иным преступлениям.

Ранее сообщалось, что около 10 тысяч мигрантов могли незаконно получить российское гражданство.

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