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15:42, 29 мая 2025Экономика

В российском регионе продавали глистогонный сыр

Россельхознадзор: В брянском сыре «Стародубский» нашли лекарство от глистов
Вячеслав Агапов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В сыре «Стародубский», который продавался в брянских магазинах сети «Маяк» нашли антигельминтик — лекарство, которое применяется для лечения крупного рогатого скота от глистов. Об этом сообщает Россельхознадзор.

В мягком сыре нашли остатки антигельминтика клозантела в количестве 2,7 микрограмма на килограмм. Также лабораторные исследования показали наличие в продукции сыр «Стародубский» трансглутаминазы («мясного клея» — прим. «Ленты ру») — ферментного препарата, запрещеннный к использованию в пищевой промышленности. Запрещенная добавка может привести к проблемам с иммунитетом и спровоцировать рак, предупредили в ведомстве. Продукт производился в том же регионе.

Ранее в Telegram-канале Shot отметили, что больше половины (65 процентов) продукции в магазинах «Маяк» продается с нарушениями. По итогам масштабного рейда по сетям обнаружили проблемы с документами на мясо и молочные продукты, из-за которых невозможно отследить поставки в магазины. Эксперты отобрали 40 проб в дискаунтерах в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. В 26 из них нашли нарушения: несоответствие по микробиологическим показателям или жирнокислотному составу. На фальсификации попались МПК «Атяшевский», «Хлеб Алтая», «Ишимский мясокомбинат», Саратовский мясоперерабатывающий комбинат «Ресурс», «Молсбыт» и другие компании.

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