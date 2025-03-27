Названа доля продуктов с нарушениями в «Маяке» и «Светофоре»

Shot: 65 процентов продукции «Маяк» и «Светофор» продаются с нарушениями

Больше половины (65 процентов) продукции в магазинах «Маяк» и «Светофор» продается с нарушениями. Долю таких товаров назвали в Telegram-канале Shot.

По итогам масштабного рейда по сетям обнаружили проблемы с документами на мясо и молочные продукты, из-за которых невозможно отследить поставки в магазины. Из продажи было изъято 658 килограммов небезопасной продукции, часть из которой оказалась просроченной.

Эксперты отобрали 40 проб в дискаунтерах в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. В 26 из них нашли нарушения: несоответствие по микробиологическим показателям или жирнокислотному составу. На фальсификации попались МПК «Атяшевский», «Хлеб Алтая», «Ишимский мясокомбинат», Саратовский мясоперерабатывающий комбинат «Ресурс», «Молсбыт» и другие компании.

Ранее стало известно, что одним из главных нарушений в сети стало отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов и лабораторного контроля, а также продажи просрочки. В молочной продукции в магазинах обнаружили растительные жиры: нарушения допустили такие производители, как АО «Милком», ООО «Русмолоко», АМК и «Молочная жизнь».

Тотальные проверки магазинов «Светофор» проводят с начала 2025-го. Россельхознадзор назвал сеть площадкой для сбыта товаров, произведенных или хранящихся с грубыми нарушениями. Часть торговых точек временно закрыли по решению суда.