Власти рассказали о помощи подорванного замглавы Ставрополя семьям бойцов СВО

Администрация Ставрополя: Гурциев помогал семьям бойцов спецоперации

Ветеран специальной военной операции (СВО), замглавы Ставрополя Заур Гурциев, который стал жертвой взрыва в ночь на 29 мая, помогал семьям бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила администрация Ставрополя в Telegram-канале.

«Заур Гурциев был сильным, мужественным, отзывчивым и любящим свою страну человеком, настоящим патриотом, активно помогал семьям своих боевых товарищей, хотел и был готов трудиться на благо своей Родины», — говорится в сообщении администрации.

Власти Ставрополя назвали Гурциева перспективным и ярким человеком, а также выразили соболезнования родным, близким и коллегам ветерана СВО, который стал жертвой взрыва.

Взрыв у жилого дома на улице Чехова в Ставрополе прогремел в ночь на 29 мая. Помимо Гурциева, его жертвой стал другой мужчина, который, по данным следствия, принес бомбу в сумке на встречу с ветераном СВО и подорвал ее.

Гурциев после службы в зоне СВО занял пост замглавы администрации Ставрополя — это произошло в сентябре 2024 года. До этого он командовал воздушной частью операции по освобождению Мариуполя и получил одну из медалей за участие в освобождении Авдеевки. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявлял, что Гурциева планировали перевести на работу в краевую администрацию.

