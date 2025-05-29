Появились подробности о ставшем жертвой взрыва в Ставрополе ветеране СВО

Ставший жертвой взрыва Гурциев руководил воздушной частью освобождения Мариуполя

Ветеран специальной военной операции (СВО) на Украине Заур Гурциев, который стал жертвой взрыва во дворе жилого дома в Ставрополе, руководил воздушной частью операции по освобождению Мариуполя. Об этом сообщается на сайте программы «Время героев», участником которой был Гурциев.

Из информации на сайте также следует, что Гурциев командовал частью, которую сформировал лично. Как сообщил проект WarGonzo в Telegram, одну из медалей ветер СВО получил за участие в освобождении Авдеевки.

Гурциев после службы в зоне СВО занимал пост замглавы администрации Ставрополя. За боевые заслуги его наградили орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью Жукова и медалью Суворова.

Взрыв у жилого дома на улице Чехова в Ставрополе прогремел в ночь на 29 мая. Неизвестный, предварительно, взорвал гранату рядом с жилым зданием, двое мужчин стали жертвами взрыва. Ставропольский губернатор Владимир Владимиров впоследствии сообщил, что один из мужчин — ветеран СВО Гурциев.