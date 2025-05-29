«Зенит» сохранил состав совета директоров, топ-менеджмента и тренерского штаба

Петербургский футбольный клуб «Зенит» сделал заявление по итогам сезона-2024/2025. Оно опубликовано на сайте команды.

29 мая состоялось заседание совета директоров, по результатам которого было принято решение о сохранении состава совета, топ-менеджмента и тренерского штаба команды. «Стратегия Клуба на 100-ый сезон остается неизменной: Зенит — Чемпион», — отмечено в сообщении.

24 мая петербуржцы упустили возможность в седьмой раз подряд выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ). Команда уступила в турнирной таблице одно очко «Краснодару».

В год столетия клуба «Зенит» не смог завоевать ни одного трофея. Сине-бело-голубые вылетели из розыгрыша Кубка страны и, таким образом, не смогут принять участие в Суперкубке.