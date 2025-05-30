Бывший тренер «Крыльев Советов» высказался об увольнении из клуба

Бывший тренер «Крыльев Советов» Осинькин не понял свое увольнение из клуба

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об увольнении из клуба. Его слова приводит Sport24.

Осинькин признался, что не понял свое увольнение из команды. «Можно что-то говорить, догадываться. Думаю, суть в том, что настала пора каждому идти отдельной дорогой. Сейчас полоскать эту тему нет смысла. Всегда бывает, что на каком-то этапе наступает недостаточное взаимопонимание. Здесь, видимо, оно было. Хотя даже я долгое время не мог понять — почему?» — поделился он.

«Крылья Советов» отправили Осинькина в отставку 27 мая. По итогам сезона-2024/2025 Российской премьер‑лиги (РПЛ) самарцы с 31 очком заняли десятое место в турнирной таблице.

Осинькин возглавил «Крылья Советов» в июле 2020 года. Под его руководством команда провела 194 матча, 85 из которых закончились победно. В 2021 году клуб из Самары выиграл Первую лигу и вышел в финал Кубка России.

