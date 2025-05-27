«Крылья Советов» отправили в отставку главного тренера Осинькина

«Крылья Советов» отправили в отставку главного тренера Игоря Осинькина. Об этом объявлено на сайте самарского клуба.

По решению сторон контракт, срок которого истекает в мае, не будет продлен. В клубе поблагодарили Осинькина за работу. «Всегда рады будем видеть Игоря Витальевича в Самаре! Тренер, вы навсегда останетесь в истории команды и в наших сердцах!» — отмечено в сообщении.

Осинькин возглавил «Крылья Советов» в июле 2020 года. Под его руководством команда провела 194 матча, 85 из которых закончились победно. В 2021 году клуб из Самары выиграл Первую лигу и вышел в финал Кубка России.

По итогам сезона-2024/2025 Российской премьер‑лиги (РПЛ) «Крылья Советов» заняли десятое место в таблице. Команда набрала 31 очко.