Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Сегодня
12:00 (Мск)
Кристина Букша
Ролан Гаррос (ж)
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 4-й матч
Диана Шнайдер
Завтра
12:00 (Мск)
Даяна Ястремская
Ролан Гаррос (ж)
Карен Хачанов
Завтра
12:00 (Мск)
Себастьян Офнер
Ролан Гаррос (м)
10:19, 27 мая 2025Спорт

«Крылья Советов» отправили в отставку главного тренера

«Крылья Советов» отправили в отставку главного тренера Осинькина
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

«Крылья Советов» отправили в отставку главного тренера Игоря Осинькина. Об этом объявлено на сайте самарского клуба.

По решению сторон контракт, срок которого истекает в мае, не будет продлен. В клубе поблагодарили Осинькина за работу. «Всегда рады будем видеть Игоря Витальевича в Самаре! Тренер, вы навсегда останетесь в истории команды и в наших сердцах!» — отмечено в сообщении.

Осинькин возглавил «Крылья Советов» в июле 2020 года. Под его руководством команда провела 194 матча, 85 из которых закончились победно. В 2021 году клуб из Самары выиграл Первую лигу и вышел в финал Кубка России.

По итогам сезона-2024/2025 Российской премьер‑лиги (РПЛ) «Крылья Советов» заняли десятое место в таблице. Команда набрала 31 очко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жителей российского региона эвакуировали из-за атаки ВСУ. За ночь уничтожено почти 100 украинских беспилотников

    Пилоты увидели похожий на шар НЛО в небе над Россией

    Названа доля нацвалют в расчетах между странами СНГ

    Арестованный за мошенничество бывший адвокат Пашаев попросился на СВО

    Годовалая девочка пережила два укуса ядовитой змеи

    План стран Европы по отправке военных на Украину назвали мертвым

    Умер легендарный автор комиксов Marvel и DC

    Бывшего профессора МГУ нашли без признаков жизни после звонков телефонных мошенников

    В российском городе пассажиров автобуса ошпарило кипятком

    Грузия задержала укравшего криптовалюту олигарха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости