Назван приоритетный способ для кошек узнавать своих хозяев

PLOS One: Кошки оказались способны быстрее узнавать хозяев по запаху

Специалисты Токийского сельскохозяйственного университета (Япония) выяснили, что домашние кошки чаще всего полагаются на запах, чтобы распознавать людей. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Ученые напомнили, что, согласно ранним исследованиям, лишь половина кошек способна распознавать людей по лицу. Они провели серию экспериментов, чтобы доказать важность запахов в жизни кошек и заметили, что животные очень эффективно отличают своих хозяев от чужих людей, полагаясь на обоняние.

Специалисты разложили перед 30 кошками контейнеры с мазками пота хозяев и посторонних людей. Оказалось, что кошки быстро узнавали запах знакомого человека, но тратили время, чтобы обнюхать незнакомца. Результаты исследования показали, что животные могут обходиться без визуального контакта, а способ обнюхивания назвали приоритетным для животного в процессе узнавания людей.

Ученые также заметили, что кошки обычно вдыхают незнакомые запахи правой ноздрей, а знакомые — левой. Это связано с особенностями работы разных полушарий мозга. В материале говорится, что обмен запахами используется кошками для узнавания в одном социальном кругу, поддержания сплоченности группы и выявления незнакомых животных, которые могут представлять угрозу.

Ранее ученый Джулия Хеннинг объяснила, что кошек ни в каком виде нельзя кормить молоком из-за непереносимости лактозы. При этом животные могут охотно его пить, но испытывать дискомфорт, так как в среде хищников они не привыкли проявлять слабость.