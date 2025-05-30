Депутат Госдумы выступила против возвращения пива на стадионы

Олимпийская чемпионка Журова выступила против возвращения пива на стадионы

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выступила против массового возвращения пива на стадионы. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова объяснила, что пиво было запрещено из-за того, что нация спивалась, а на футбольных матчах с участием выпивших агрессивных болельщиков процветало хулиганство. «Вроде бы сейчас фанаты ведут себя спокойно. Можно в качестве эксперимента разово провести матчи, на которых будет разрешена продажа пива. Если будет обеспечена безопасность, если при этом болельщики будут вести себя адекватно, не будут напиваться и устраивать драки, тогда вполне можно продавать пиво на стадионах», — предложила она.

Депутат подчеркнула, что должно быть спортивное соревнование, а не соревнование по выпивке и дракам. «Если снова будет агрессия и мордобитие, а это еще и дети увидят, тогда нам это не нужно», — заключила Журова.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на стадионы. По его мнению, это не связано со здоровым образом жизни и спортом.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году алкогольный напиток вернулся на российские стадионы в порядке исключения.