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18:19, 30 мая 2025Спорт

Депутат Госдумы выступила против возвращения пива на стадионы

Олимпийская чемпионка Журова выступила против возвращения пива на стадионы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выступила против массового возвращения пива на стадионы. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова объяснила, что пиво было запрещено из-за того, что нация спивалась, а на футбольных матчах с участием выпивших агрессивных болельщиков процветало хулиганство. «Вроде бы сейчас фанаты ведут себя спокойно. Можно в качестве эксперимента разово провести матчи, на которых будет разрешена продажа пива. Если будет обеспечена безопасность, если при этом болельщики будут вести себя адекватно, не будут напиваться и устраивать драки, тогда вполне можно продавать пиво на стадионах», — предложила она.

Депутат подчеркнула, что должно быть спортивное соревнование, а не соревнование по выпивке и дракам. «Если снова будет агрессия и мордобитие, а это еще и дети увидят, тогда нам это не нужно», — заключила Журова.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на стадионы. По его мнению, это не связано со здоровым образом жизни и спортом.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году алкогольный напиток вернулся на российские стадионы в порядке исключения.

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