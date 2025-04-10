Министр спорта России выступил за возвращение пива на стадионы

Министр спорта России Дегтярев: Возвращать на стадионы пиво можно и нужно

Министр спорта России Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на стадионы. Об этом он рассказал в эфире радио «Серебряный дождь».

Дегтярев заявил, что возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это не связано со здоровым образом жизни и спортом. «Это культура боления и люди, которые приходят на стадион, — они не спортсмены, они болельщики», — отметил он.

Министр объяснил, что желающий выпить человек несет деньги в соседние заведения. «Так вот эту кассу из близлежащего магазина и ларька можно и нужно перенести на спортсооружения. Это дополнительные деньги на развитие спорта и содержание стадионов и спортобъектов», — добавил Дегтярев.

Ранее сообщалось, что Госдума рассматривает законопроект о снятии запрета на продажу пива на территории спортивных объектов. В октябре 2024-го эту инициативу поддержали в министерстве финансов.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году алкогольный напиток вернулся на российские стадионы в порядке исключения.