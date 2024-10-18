В Минфине поддержали возвращение пива на стадионы России

Сазанов: Минфин РФ поддержал разрешение продажи пива на стадионах

Министерство финансов поддержало разрешение продавать пиво на стадионах, но итоговое решение по этому вопросу властями пока не принято, рассказал замглавы Минфина РФ Сазанов, которого цитирует ТАСС.

По словам чиновника, «есть другие ведомства, которые против, поэтому окончательно решение за правительством».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в РФ с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году пиво вернулось на российские стадионы в порядке исключения. Его окончательное возвращение активно обсуждается начиная с прошлого года. Так, занимавший тогда пост первого замминистра спорта Азат Кадыров отмечал, что работа по решению этого вопроса ведется, а в Госдуме указывали, что вероятность положительного его решения существует. В свою очередь, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал главным препятствием на этом пути позицию Минздрава.

Ранее стало известно, что интерес к футболу в России с 2005 года упал в разы. По данным ВЦИОМ, доля постоянных футбольных болельщиков сократилась к 2024-му с 19 до 4 процентов.