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10:43, 12 ноября 2024Спорт

Депутат Госдумы прокомментировал возвращение пива на российские стадионы

Депутат Госдумы Свищев: пытаемся снять ограничения на продажу пива на стадионах
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал возвращение пива на российские стадионы. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

«Мы близки к тому, чтобы снять ограничения по прохождению законопроекта. Работаем с министерством здравоохранения, которое считает, что возвращение пива на стадионы пагубно повлияет на наше общество. Категорически с этим не согласен», — отметил Свищев.

18 октября министерство финансов поддержало разрешение продавать пиво на стадионах. При этом, по словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, есть другие ведомства, которые против, поэтому окончательно решение за правительством.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в РФ с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году пиво вернулось на российские стадионы в порядке исключения. Его окончательное возвращение активно обсуждается с прошлого года.

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