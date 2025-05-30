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18:05, 30 мая 2025Наука и техника

На Западе заявили о пугающих возможностях российского ПАК ДА

19FortyFive: Возможности российского ПАК ДА пугают, но есть загвоздка
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) может обладать пугающими возможностями, способными изменить ход игры, но есть загвоздка. Материал с таким заголовком опубликовало западное издание 19FortyFive.

Обозреватель Стив Балестриери напоминает, что ПАК ДА должен прийти на смену российским стратегическим бомбардировщикам Ту-95 и Ту-160. Самолет нового поколения, изготовленный по аэродинамической схеме «летающее крыло», сможет переносить 30 тонн вооружений, в том числе ядерных, и преодолевать более 12 тысяч километров.

Тем не менее, по данным автора, создание ПАК ДА сталкивается с серьезными задержками и технологическими препятствиями. «Первоначально прототип планировалось выпустить в 2023 году, а запустить его серийное производство — в 2027 году. Однако теперь первый полет маловероятен до 2025 года, а эксплуатация может начаться только в 2030-х годах, если вообще начнется», — говорится в публикации.

Балестриери уверен, что американский «B-21 Raider использует лучшие в мире возможности малозаметности», а «ПАК ДА не сможет сравниться с ним по малозаметности или численности».

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В октябре обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Харрисон Касс заметил, что ПАК ДА может оказаться «пустой угрозой».

В январе 2024-го ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщил, что работы по ПАК ДА идут в соответствии с ранее утвержденным графиком.

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