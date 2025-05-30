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21:59, 30 мая 2025Спорт

Назван самый убыточный клуб РПЛ

«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ за 2024 год
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на сайте ключевые финансовые показатели клубов РПЛ по итогам 2024 финансового года.

Самым убыточным клубом стал московский «Спартак» (2,61 миллиарда рублей до налогообложения). Вторым по этому показателю стал столичный «Локомотив» (1,07 миллиарда), третьим — подмосковные «Химки» (587 миллионов).

Самым прибыльным клубом стал «Краснодар», заработав 13,05 миллиарда рублей. Вторым идет тольяттинский «Акрон» (364 млн) Третий — казанский «Рубин» (217 млн).

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России 24 мая. Команда в заключительном туре РПЛ разгромила московское «Динамо» и обошла «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

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