Назван способ уберечься от опасного растения

Ученая Боткина: При контакте с борщевиком нужно промыть кожу

При контакте с борщевиком необходимо промыть кожу, чтобы избежать серьезных последствий. Способ уберечься от опасного растения «Ленте.ру» назвала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии им. академика В.А. Таболина Института материнства и детства Пироговского Университета Александра Боткина.

Эксперт напомнила, что наибольшую опасность для человека представляют борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци. Сок этих растений содержит фуранокумарины, попадание на кожу которых может привести к воспалению, образованию волдырей, а в тяжелых случаях — к некрозу тканей.

Боткина подчеркнула, что борщевик опасен не только при прямом контакте с кожей, но и при прикосновении через тонкую одежду, а также при вдыхании паров. Ожоги можно получить даже в пасмурную погоду и в тени. После контакта с растением рекомендуется промыть кожу водой с мылом, а также избегать попадания солнечных лучей на пораженный участок в течение двух недель.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин дал россиянам советы по борьбе с борщевиком на дачных участках. Он посоветовал использовать гербициды.