Названы особенности захваченного «Сахарка» ВСУ

Генерал Липовой: Детектор «Сахарок» ВСУ может вычислять рабочую частоту дрона

Используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) дрон-детектор «Сахарок», который захватили российские бойцы, может вычислять рабочую частоту беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Особенности устройства назвал Герой России генерал-лейтенант Сергей Липовой в беседе с News.ru.

«К нам в руки попал опытный образец дрон-детектора "Сахарок", который, находясь в воздухе, вычисляет по установленной аппаратуре, какие БПЛА находятся у нас, на каких частотах они работают. На эти частоты ВСУ сразу настраивает РЭБ (системы радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру»), чтобы они подавлялись. Наши дроны от этого теряют управление и уничтожаются», — сказал Липовой.

Он допустил, что захваченный образец тщательно изучат российские специалисты, а его технологии могут применить в конструкции российских детекторов.

Ранее в мае офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Витязь сообщил, что бойцы группировки российских войск «Север» получили в свое распоряжение дрон-детектор «Сахарок».

В марте стало известно, что российский детектор «Булат» после обновления прошивки стал определять украинские дроны типа «Баба-Яга» и беспилотники самолетного типа.