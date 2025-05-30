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09:01, 30 мая 2025Бывший СССР

Российские военные захватили легендарный дрон ВСУ

Российские военные захватили легендарный дрон-детектор ВСУ «Сахарок»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные из группировки войск «Север» получили в свое распоряжение дрон-детектор Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Сахарок», называемый западными СМИ легендарным. Об этом сообщил офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Витязь, передает РИА Новости.

По его словам, дрон был найден российскими военными в приграничье Сумской области у уничтоженных украинских солдат. Он добавил, что техническое оборудование передано для изучения в специализированные лаборатории Вооруженных сил России.

Ранее в Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал работающий в поле трактор. Помимо того, удары были нанесены по городу Шебекино, селу Зимовенька, а также по грузовому автомобилю на участке дороги Октябрьский — Щетиновка в Белгородском районе.

До этого посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ на прошлой неделе существенно увеличили число дронов самолетного типа. Он добавил, что 21 и 22 мая над российскими регионами системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 485 беспилотников различных типов, 63 из них летели над Московской областью.

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