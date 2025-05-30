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06:52, 30 мая 2025Мир

Небензя высказался о позиции США по Украине

Небензя: Администрация США начала трезво смотреть на сущность Киева
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Брайан Смит / РИА Новости

Новая администрация США начала трезво смотреть на сущность Киева. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что у нового руководства Белого дома «открылись глаза в отношении истинного лица режима [президента Украины Владимира] Зеленского и первопричин украинского конфликта». Случилось это, по его словам, за последние несколько месяцев.

Помимо этого, Небензя уточнил, что заседание Совбеза ООН состоялось для того, чтобы не дать «сдуться» образу якобы демократической Украины.

Ранее постпред России при ООН заявил, что выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или «неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта».

Вот это да!
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