ТАСС: Нескольким детям стало плохо во время похорон жертв резни в Байкальске

Двух детей, которые стали жертвой резни в Байкальске во время празднования дня рождения, похоронили на местном кладбище. Во время церемонии нескольким подросткам, посетившим прощальную церемонию, стало плохо, передает ТАСС.

Церемония прощания проходила в Свято-Троицком храме, куда пришли местные жители, а также родственники, друзья и одноклассники подростков. Тем, кому стало плохо, понадобилась помощь медиков, уточняет корреспондент.

В пятницу, 30 мая, в Байкальске также похоронят еще одного мальчика, который не выжил на празднике. 3 июня состоится прощание с четвертой жертвой.

В сети ранее появилось видео с похорон детей. На представленном ролике видны люди, которые столпились у входа в церковь, где проходила панихида. Затем гробы с телами несовершеннолетних загрузили в машины.

Резня в Иркутской области произошла в ночь на 28 мая. 17-летний подросток, по предварительным данным, напал на сверстников, так как одна из гостей вечеринки отказала ему в сексе. Впоследствии он поджег дом, но сам также не выжил в огне. Несовместимые с жизнью травмы получили пять подростков в возрасте от 13 до 16 лет, в том числе злоумышленник. Еще четверо детей пострадали. В Байкальске после трагедии объявили трехдневный траур.