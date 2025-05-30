Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:30, 30 мая 2025Россия

Нескольким детям стало плохо во время похорон жертв резни в Байкальске

ТАСС: Нескольким детям стало плохо во время похорон жертв резни в Байкальске
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: THE VOICEMAG

Двух детей, которые стали жертвой резни в Байкальске во время празднования дня рождения, похоронили на местном кладбище. Во время церемонии нескольким подросткам, посетившим прощальную церемонию, стало плохо, передает ТАСС.

Церемония прощания проходила в Свято-Троицком храме, куда пришли местные жители, а также родственники, друзья и одноклассники подростков. Тем, кому стало плохо, понадобилась помощь медиков, уточняет корреспондент.

В пятницу, 30 мая, в Байкальске также похоронят еще одного мальчика, который не выжил на празднике. 3 июня состоится прощание с четвертой жертвой.

В сети ранее появилось видео с похорон детей. На представленном ролике видны люди, которые столпились у входа в церковь, где проходила панихида. Затем гробы с телами несовершеннолетних загрузили в машины.

Резня в Иркутской области произошла в ночь на 28 мая. 17-летний подросток, по предварительным данным, напал на сверстников, так как одна из гостей вечеринки отказала ему в сексе. Впоследствии он поджег дом, но сам также не выжил в огне. Несовместимые с жизнью травмы получили пять подростков в возрасте от 13 до 16 лет, в том числе злоумышленник. Еще четверо детей пострадали. В Байкальске после трагедии объявили трехдневный траур.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для них это будет шоком». В России оценили перспективы возвращения McDonald’s и предупредили о «колоссальных деньгах»

    Бар лидера Uma2rman задолжал миллионы за аренду и коммуналку

    Соратники Маска уволятся после его ухода из администрации США

    В России собрались привести в порядок все убежища

    В России нашли 16 лет уклонявшегося от службы в армии мигранта

    Раскрыты детали райдера популярного американского рэпера для концерта в Москве

    В НХЛ отеагировали на информацию о сроках окончания карьеры Овечкиным в лиге

    Раскрыт многомиллионный гонорар Ефремова за первую роль после УДО

    Защита осужденного в Финляндии россиянина Тордена подала апелляцию

    Убытки бизнеса от пошлин Трампа подсчитали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости