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00:32, 30 мая 2025Наука и техника

Опасные токсины обнаружили в популярном средстве гигиены

Daily Mail: В образцах тампонов зафиксировали повышенную концентрацию глифосата
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Natracare / Unsplash

Ученые из Великобритании обнаружили опасные уровни пестицидов в тампонах популярных брендов — концентрация вещества глифосат в некоторых образцах оказалась в 40 раз выше, чем допустимая норма для питьевой воды. В исследование вошли 15 различных упаковок тампонов, включая товары известных брендов, таких как Tampax. Об этом сообщает Daily Mail.

Пестициды попадают в гигиенические средства через хлопок, выращенный с применением агрохимикатов. Особую тревогу вызывает то, что при использовании тампонов токсичные соединения всасываются напрямую в кровь, минуя печень и другие фильтры организма. Это может повышать риск развития рака, болезни Паркинсона и гормональных нарушений.

Активисты требуют срочного ужесточения правил для производителей, а также прозрачности состава продукции. «Если глифосат опасен в воде, почему он допустим в интимной продукции?» — возмущаются экозащитники.

На фоне тревожных данных эксперты призывают женщин тщательнее подходить к выбору средств гигиены и настаивают на внедрении обязательной проверки продукции на остатки пестицидов.

Ранее ученые выяснили, что вакцинация от гриппа может повлиять на женский цикл. В исследовании с участием более 1500 женщин было показано: после прививки менструальный цикл может незначительно удлиняться — особенно если вакцина вводится в первой половине цикла.

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