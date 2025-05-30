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10:20, 30 мая 2025Россия

Опубликован обновленный рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: Путину доверяет 81 процент россиян
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президенту России Владимиру Путину доверяет 81 процент граждан страны. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Об отсутствии доверия к президенту заявили 10 процентов опрошенных, еще 9 процентов не определились. Кроме того, 82 процента респондентов положительно оценили работу Путина на посту главы государства. Отрицательно о его деятельности высказались 7 процентов участников опроса, 11 процентов затруднились с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 23 по 25 мая в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В январе, комментируя высокие рейтинги Путина, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о поддержке президента населением. По словам официального представителя Кремля, оценка работы главы государства связана с успехами российских войск в зоне специальной военной операции, которые воодушевляют жителей страны.

ЖЗЛ
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