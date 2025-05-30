Опубликован обновленный рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: Путину доверяет 81 процент россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяет 81 процент граждан страны. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Об отсутствии доверия к президенту заявили 10 процентов опрошенных, еще 9 процентов не определились. Кроме того, 82 процента респондентов положительно оценили работу Путина на посту главы государства. Отрицательно о его деятельности высказались 7 процентов участников опроса, 11 процентов затруднились с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 23 по 25 мая в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В январе, комментируя высокие рейтинги Путина, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о поддержке президента населением. По словам официального представителя Кремля, оценка работы главы государства связана с успехами российских войск в зоне специальной военной операции, которые воодушевляют жителей страны.