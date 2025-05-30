РИА Новости: Пленные бойцы ВСУ в Часовом Яре две недели помогали десантникам РФ

Взятые в плен в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько недель помогали бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, передавая командованию ложные сведения об обстановке. Об этом РИА Новости рассказали в самом подразделении.

«Две недели пленные помогали нашим бойцам накапливаться и проводить дальнейшую зачистку зданий, вводя свое руководство по радиостанции в заблуждение сообщениями, что все хорошо, они полностью контролируют обстановку», — заявили российские военнослужащие.

До этого стало известно, что десантник ВСУ Иван Шарутин сдал позиции своих сослуживцев после того, как в Сумской области попал в плен к Вооруженным силам (ВС) России. В ходе допросов Шарутин выдал координаты позиций ВСУ.

Ранее украинский боец Евгений Беспарточный, взятый в плен российскими солдатами, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства. Военнослужащий лично связался с военными через специальный бот, чтобы сдаться в плен.