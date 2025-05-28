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18:20, 28 мая 2025Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ обратился к Путину с одной просьбой

ТАСС: Пленный солдат ВСУ Беспарточный попросил у Путина гражданство России
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Беспарточный, взятый в плен российскими солдатами, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на запись обращения пленного.

«Прошу своих родственников: "Пожалуйста, вытащите мою семью с Украины как можно скорее, помогайте им, пока я не выйду"», — также попросил он.

Мама и сестра Беспарточного проживают в России, причем сестра уже является гражданкой РФ. При этом супруга и ребенок пленного еще остаются на Украине. Военнослужащий лично связался с российскими военными через специальный бот, чтобы сдаться в плен.

Ранее тетя Евгения Беспарточного, гражданка США Ника Уайт, записала видеообращение к племяннику. Она попросила его оставаться на территории России.

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