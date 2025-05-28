Десантник ВСУ попал в плен к ВС России и сдал позиции своих сослуживцев

Десантник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Шарутин сдал позиции своих сослуживцев после того, как в Сумской области попал в плен к Вооруженным силам (ВС) России. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Отмечается, что Шарутин участвовал во вторжении в Курскую область, получил ранение в Суджанском районе и был эвакуирован на территорию Украины. Во время сражения южнее хутора Орешня десантник застрелил двух российских солдат, однако ВС России сохранили ему жизнь, когда тот сложил оружие.

В ходе допросов Шарутин выдал координаты позиций ВСУ.

«Наши артиллеристы уже отработали по координатам, которыми добровольно поделился пленный — показания подтвердились», — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, как украинский военный попал в плен через полтора часа после отправки на фронт. Он рассказал, что всего на позиции находились трое бойцов ВСУ. Они сидели в окопе, а российские солдаты подкрались к ним сзади и взяли в плен.