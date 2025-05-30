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17:29, 30 мая 2025Экономика

Россиянин облил грязью дверь управляющей компании за потоп на паркинге

Житель Екатеринбурга облил грязью дверь УК за несколько дней потопа на паркинге
Полина Кислицына (Редактор)

Житель Екатеринбурга вылил несколько ведер грязи на дверь управляющей компании (УК) за потоп на паркинге. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ural Mash.

Речь идет о доме, расположенном на улице Краснолесья — недавно из-за засора там залило подземную стоянку. Несмотря на то, что коммунальщики откачали часть воды, она продолжает слабо течь.

Вчера один из жильцов пришел в офис управляющей организации и пригрозил, что если проблему не устранят полностью, он устроит потоп у них. На следующий день мужчина решил нанести коммунальщикам визит, взяв ведра с грязной водой. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, екатеринбуржец сначала выламывает ручку двери офиса, а затем обливает дверь двумя ведрами грязи, после чего уходит. Сотрудники управляющей компании написали на жильца заявление в полицию.

Ранее житель подмосковной Шатуры снял на видео, как местный коммунальщик решил устранить лужу на дороге с помощью лопаты.

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