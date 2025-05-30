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20:54, 30 мая 2025Моя страна

Россиянин подарил супруге на выписку из роддома набитый розами красный Mercedes

Уфимец подарил супруге набитый розами Mercedes за миллионы рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

Россиянин подарил супруге на выписку из роддома набитый розами красный автомобиль почти за 20 миллионов рублей. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Уфимец в честь рождения ребенка преподнес избраннице Mercedes-Benz G-класса с зеркальными регистрационными знаками. При этом роскошная машина красного цвета была полностью заполнена живыми цветами.

Известно, что стоимость такого автомобиля 2021 года выпуска на российских сервисах объявлений варьируется от 14 до 30 миллионов рублей.

В марте 24-летний певец Xolidayboy купил машину за 40 миллионов рублей. Музыкант приобрел спорткар Ferrari F8 желтого цвета.

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