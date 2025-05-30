Российская певица выбила передние зубы на концерте

Певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Asti, вспомнила, как выбила передние зубы во время одного из своих концертов. Об инциденте она сообщила в шоу «Натальная карта».
Артистка уронила микрофон в самом начале выступления, во время исполнения песни «Космически». Девушке быстро вручили новый, она продолжила петь, однако сделала слишком резкое движение.
«И я понимаю, что у меня зубы в рот провалились. Я ударила по зубам случайно», — рассказала Дзюба. По словам исполнительницы, ей пришлось незаметно выплюнуть отколовшиеся зубы и продолжить концерт. Она отметила, что очень боялась шепелявить на протяжении всего шоу.
Ранее сообщалось, что во время концерта Анны Asti в Самаре случилась давка из-за лишних проданных билетов. Десятки пришедших гостей покинули выступление, так и не попав в зал.