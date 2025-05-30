Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:07, 30 мая 2025Культура

Российская певица выбила передние зубы на концерте

Певица Анна Asti сообщила, что выбила передние зубы во время концерта
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Asti, вспомнила, как выбила передние зубы во время одного из своих концертов. Об инциденте она сообщила в шоу «Натальная карта».

Артистка уронила микрофон в самом начале выступления, во время исполнения песни «Космически». Девушке быстро вручили новый, она продолжила петь, однако сделала слишком резкое движение.

«И я понимаю, что у меня зубы в рот провалились. Я ударила по зубам случайно», — рассказала Дзюба. По словам исполнительницы, ей пришлось незаметно выплюнуть отколовшиеся зубы и продолжить концерт. Она отметила, что очень боялась шепелявить на протяжении всего шоу.

Ранее сообщалось, что во время концерта Анны Asti в Самаре случилась давка из-за лишних проданных билетов. Десятки пришедших гостей покинули выступление, так и не попав в зал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США накажут сами себя». Трамп пригрозил России санкциями. Каким может быть новый удар Вашингтона?

    Опубликованы кадры разрушенной при ударе ВСУ по Курской области больнице

    Опасность Taurus для России оценили

    Помочившейся на паспорт России оказалась вебкам-модель

    В Госдуме порадовались за первую роль Ефремова после УДО

    Стали известны детали украинского меморандума

    «Милан» вернул тренера-чемпиона

    Стало известно о проблемах умершей при загадочных обстоятельств певицы из ансамбля МВД

    В России прокомментировали взрыв на производящем снаряды для ВСУ заводе в Сербии

    В Харьковской области назвали преимущество российских войск после взятия Кондрашовки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости