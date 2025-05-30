Российская певица выбила передние зубы на концерте

Певица Анна Asti сообщила, что выбила передние зубы во время концерта

Певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Asti, вспомнила, как выбила передние зубы во время одного из своих концертов. Об инциденте она сообщила в шоу «Натальная карта».

Артистка уронила микрофон в самом начале выступления, во время исполнения песни «Космически». Девушке быстро вручили новый, она продолжила петь, однако сделала слишком резкое движение.

«И я понимаю, что у меня зубы в рот провалились. Я ударила по зубам случайно», — рассказала Дзюба. По словам исполнительницы, ей пришлось незаметно выплюнуть отколовшиеся зубы и продолжить концерт. Она отметила, что очень боялась шепелявить на протяжении всего шоу.

Ранее сообщалось, что во время концерта Анны Asti в Самаре случилась давка из-за лишних проданных билетов. Десятки пришедших гостей покинули выступление, так и не попав в зал.