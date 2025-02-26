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18:15, 26 февраля 2025Культура

Концерт Анны Asti завершился скандалом и давкой

На концерте Анны Asti в Самаре случилась давка из-за лишних проданных билетов
Андрей Шеньшаков

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Во время концерта певицы Анны Дзюбы, выступающей под псевдонимом Asti, в Самаре случилась давка. Мероприятие закончилось скандалом. Об этом сообщает местное отделение издания kp.ru.

По информации источника, организаторы концерта популярной певицы продали больше билетов, чем изначально вмещает зал. Сообщается, что еще за час до начала мероприятия во Дворце спорта имени Высоцкого началась давка. Сотни слушателей не смогли пройти через турникеты из-за проблемы со считыванием штрих-кодов билетов. Организаторы признали, что продали билетов больше, чем предусмотрено мест. В итоге все «лишние» билеты стали проверять вручную, а концерт задержался на час.

Также зрители отмечали, что внутри здания был установлен запрет на продажу питьевой воды, поэтому пострадавшие в давке люди не могли даже попить. В итоге десятки пришедших гостей покинули выступление, так и не попав в зал. Сама Анна пока никак не комментировала ситуацию.

Ранее стало известно, что Дзюба рассталась со своим супругом и концертным директором Станиславом Юркиным. Многие посчитали, что причиной развода стал слив интимных фотографий артистки, который произошел в 2024 году. Сама Анна отрицала ухудшение отношений с мужем после скандала.

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