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12:54, 30 мая 2025МирЭксклюзив

В предоставлении Путиным личного Aurus вдове убитого премьера Японии увидели скрытый смысл

Эксперт по этикету Холгова: Предоставление Aurus Путина вдове Абэ — жест заботы
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
Акиэ Абэ

Акиэ Абэ. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Предоставление президентом России Владимиром Путиным личного Aurus вдове экс-премьера Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ — жест заботы и проявление теплого отношения, считает эксперт по этикету Альбина Холгова. О скрытом смысле передачи президентского автомобиля зарубежного гостье специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Это, конечно, такой жест заботы, жест, который демонстрирует прекрасное, теплое отношение к человеку. То есть можно интерпретировать это так, что Акиэ предоставили самый защищенный в стране автомобиль. Поэтому это, безусловно, говорит об очень теплом к ней отношении», — рассказала Холгова.

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29 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретился с Акиэ Абэ в Кремле. Российский лидер вручил зарубежной гостье букет цветов, на что вдова экс-премьера Японии по-русски сказала спасибо. Путин признался, что очень рад ее видеть, а также что знает и помнит, как та всегда сопровождала мужа во время его поездок в Россию.

После встречи в Кремле Акиэ Абэ отправилась в Большой театр на президентском Aurus. Путин предоставил ей свой автомобиль.

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