Стало известно еще об одной сестре моделей Беллы и Джиджи Хадид

Модели Белла и Джиджи Хадид рассказали о сводной сестре Айдан Никс

Американские супермодели палестино-голландского происхождения Белла и Джиджи Хадид рассказали еще об одной сестре. Соответствующие комментарии публикует Daily Mail.

Так, стало известно, что манекенщицы начали общаться со сводной сестрой Айдан Никс в конце 2023 года. Ей 23 года и она недавно окончила школу дизайна. По словам моделей, у их отца после развода с матерью был короткий роман с женщиной, которая от него забеременела. «Айдан родилась и выросла во Флориде, росла с мужчиной 19 лет, которого она с любовью называла своим отцом, пока его внезапно не стало. После этого она из любопытства решила пройти генетический тест, и именно так она обнаружила биологическую связь с нами», — рассказали собеседницы издания.

Девушки отметили, что положительно отреагировали на появление нового члена семьи. «Она проводила время со всеми нами, включая нашего отца. Айдан и ее семья ценят свою частную жизнь, и мы полностью это уважаем. Мы любезно просим других поступить так же и уважать ее желание и право на анонимность, пока она продолжает свою жизнь молодой женщины в Нью-Йорке», — подчеркнули они.

В апреле сообщалось, что Джиджи Хадид спровоцировала слухи о помолвке с актером Брэдли Купером.