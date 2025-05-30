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17:00, 30 мая 2025Экономика

Стало известно о прекращении моратория на банкротство оператора «Северного потока-2»

«Газпром»: Мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG прекращен
Дмитрий Воронин

Фото: Thomas Escritt / Reuters

После того как суд швейцарского кантона Цуг 9 мая утвердил соглашение об урегулировании задолженности оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, и решение не было обжаловано в срок, установленный законодательством этой европейской страны, мораторий на банкротство указанной организации был прекращен. Об этом стало известно из отчетности «Газпрома» по МФСО.

В материалах также отмечается, что такую меру инстанция приняла в целях финансового оздоровления.

Мораторий на банкротство находящейся под санкциями США Nord Stream 2 AG был введен судом в мае 2022 года и с тех пор несколько раз продлевался.

«Северный поток-2» проходит от компрессорной станции «Славянская» в Ленинградской области до побережья Германии. Сертификацию газопровода в ФРГ так и не завершили, он не работал ни дня. После взрыва осенью 2022 года у него уцелела одна ветка, и Москва неоднократно заявляла, что готова начать поставки по ней европейским партнерам в кратчайшие сроки. Берлин такие перспективы отвергает, а Брюссель намерен ввести санкции в отношении оператора неработающего газопровода. В Еврокомиссии заявляют, что хотят сделать это для того, чтобы инвесторы не рассматривали даже возможности участия в нем.

Вот это да!
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