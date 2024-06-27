Банкротство оператора «Северного потока-2» отложили на полгода

Швейцарский суд продлил мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG до 2025 года

Суд швейцарского кантона Цуг снова отложил процедуру банкротства оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG на полгода. Мораторий продлевается до 10 января 2025 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение суда.

Это уже четвертое подобное решение. Процедура откладывалась в декабре 2022 года, а затем в июне и декабре 2023-го. В каждом из случаев причины переноса не указывались.

«Северный поток-2» проходит от компрессорной станции «Славянская» в Ленинградской области до побережья Германии. В результате взрывов в сентябре 2022 года одна из ниток газопровода была повреждена, вторая не пострадала. Тем не менее магистраль не сертифицирована для поставок газа, соответствующие работы были прекращены после начала боевых действий на Украине. Кроме того, США ввели в отношении Nord Stream 2 AG санкции, из-за чего компания расторгла контракты с персоналом.

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) в феврале этого года указало, что начать поставки газа по уцелевшей нитке невозможно по юридическим причинам, ввиду остановки сертификации. До этого президент России Владимир Путин в очередной раз предложил использовать «Северный поток-2» для поставок газа в Европу.