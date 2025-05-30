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16:01, 30 мая 2025Мир

Стало известно о разговоре Лаврова с главой МИД Турции

Главы МИД России и Турции обсудили второй раунд переговоров в Стамбуле
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили подготовку ко второму раунду переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле. Об этом сообщает российский МИД.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили организационные аспекты подготовки к очередному раунду прямых двусторонних российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня», — говорится в публикации.

Ранее Фидан сообщил, что Турция проводит консультации с Украиной по поводу следующего раунда стамбульских переговоров, и вновь выразил готовность принять их.

В свою очередь глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина готова к продолжению переговоров с Россией в Турции при условии предварительной передачи Москвой проекта меморандума по урегулированию конфликта.

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