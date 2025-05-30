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09:27, 30 мая 2025Экономика

Стоимость летнего гардероба в России подсчитали

«Чек Индекс»: Минимальный летний гардероб обойдется россиянам в 22 тысячи рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Artem Beliaikin / Unsplash

Стоимость минимального летнего гардероба, который включается в себя футболку, рубашку, шорты или юбку, платье, джинсы, босоножки, сумку, шляпу и купальник, составляет в России 22 тысячи рублей. Это показало исследование, проведенное ЮMoney и «Чек Индекс». Его результаты процитировали «Известия».

Кроме того, оказалось, что с 1 по 18 мая 2025 года общее число покупок женской одежды упало на 15 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В то же время средний чек вырос почти на 30 процентов и достиг 12 тысяч 160 рублей.

Число покупок сумок сократилось на 14 процентов, шляп — на 15 процентов, джинсов — на 8 процентов, рубашек — на 11 процентов, а шорт — на 9 процентов. Футболки стали покупать чаще на семь процентов.

По итогам прошлого года покупки россиянами одежды и обуви в КНР за год выросли на 19,3 процентного пункта. Это стало результатом ухода из РФ иностранных брендов.

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